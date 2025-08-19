Câmara discute política de atendimento a pessoas com TDAH

A Câmara Municipal de Jundiaí realiza, nesta terça-feira (19), mais uma sessão ordinária com debates voltados à saúde pública. De autoria do vereador João Victor (PL), está em pauta o Projeto de Lei (PL) nº 14.655/2025, que institui a Política Municipal de Atendimento à Pessoa com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). O projeto visa garantir ações necessárias para o atendimento a pessoas diagnosticadas, promover a inclusão e combater o preconceito.

“É um tema atual e de grande importância para a comunidade que convive com o TDAH. Vale ressaltar que se trata de um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. A partir da lei, o município e o Poder Público ficam encarregados de promover campanhas de conscientização, firmar parcerias com entidades especializadas no assunto e combater todas as formas de discriminação e preconceito ainda presentes na sociedade”, comenta João Victor.

Ainda na área da saúde, entrará em discussão a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 163/2021, do vereador Madson Henrique (PL), que prevê a possibilidade de atendimento domiciliar a pessoas que, por idade ou deficiência, não tenham condições de comparecer às unidades de saúde.