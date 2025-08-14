Poder público e sociedade civil articulam revitalização do Centro

A Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Econômico e Revitalização da Região Central, criada na Câmara Municipal de Jundiaí, realizou, nesta quarta-feira (13), mais uma reunião com moradores e comerciantes para apresentar projetos voltados à tecnologia e inovação na região. A apresentação foi feita por integrantes da Fatec, da Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (ATIJ) e por diretores municipais.
A discussão foi centrada em como Jundiaí está se desenvolvendo como uma Cadeia Produtiva Local (CPL) de tecnologia — sobretudo pela oferta de cursos da Fatec e pela quantidade de empresas na cidade — e como o Centro pode ser um ambiente favorável ao desenvolvimento dessa cadeia, visando à instalação e manutenção de um parque tecnológico. A iniciativa, inclusive, está em consonância com os projetos de intensificação de eventos gastronômicos e culturais no Centro, apresentados na última semana, uma vez que ativos tecnológicos valorizam esses atrativos.
Os encontros da Comissão Especial — formada pelos vereadores Henrique Parra (PSOL), Faouaz Taha (PSD) e Cristiano Lopes (PP) — com membros da sociedade civil têm acontecido periodicamente. Em outras ocasiões, foram debatidos temas como melhorias no mobiliário urbano — bancos, lixeiras e iluminação — e serviços como lavagem das ruas e limpeza da região, além de incentivos ao comércio, como a redução de custos e taxas. Nas próximas reuniões, estão previstas discussões sobre segurança, habitação e assistência social. Vale ressaltar que há um Projeto de Lei em tramitação na Câmara que institui diretrizes para a revitalização e conservação do centro histórico e comercial do município.
Segundo Parra, todo o trabalho tem servido para identificar possíveis ações e políticas e tem acelerado o processo de pesquisa e análise que cabe ao Executivo. “A expectativa é que isso tudo viabilize ações de curto, médio e longo prazos que sejam pactuadas, ou seja, que, por terem passado por tanto debate, sejam o mais consensual possível”, explica. O vereador ressalta que o fortalecimento do Centro trará benefícios para toda a cidade. “O Centro é o segundo pólo de emprego da região, especialmente nos setores de serviços e comércio, além de ser o principal polo cultural. Por ali, dezenas de milhares de pessoas circulam. Além disso, quase 70 mil pessoas moram no Centro ou no Centro Expandido, que engloba os bairros vizinhos. As melhorias irão impactar moradores, trabalhadores e quem passa por ali”, completa.
Participante ativa dos encontros e discussões, a comerciante Flávia Merighi avalia positivamente o trabalho conjunto entre o poder público e a sociedade civil. “Acho maravilhoso, pois só quem vive a situação é capaz de apontar o que precisa.”
Segundo ela, os principais pedidos são: retorno do policiamento de bicicleta e programas de vizinhança solidária por parte da PM; redução do IPTU e das taxas para moradores e empreendedores do Centro; base móvel das equipes de abordagem e assistência social; programa de aluguel social para famílias de baixa renda; criação de moeda social para fortalecer o comércio local; criação de bolsões públicos de estacionamento e redução do tráfego em determinadas vias; criação de áreas seguras para pedestres, com pilares fixos e retráteis; incentivos fiscais para comércios de rua, restaurantes, bares e centros culturais; instalação de banheiros públicos geridos pela Prefeitura; operação de limpeza antes da abertura do comércio; tolerância de 15 minutos via aplicativo do parquímetro e venda de Zona Azul em comércios; instalação de lixeiras subterrâneas ou com acesso controlado; instalação de mobiliário urbano, áreas verdes e espaços de lazer; organização da rede elétrica e instalação de rede subterrânea; articulação de grupos solidários integrados ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
“Sonho em trazer mais meus filhos para o Centro, fazer compras sem me preocupar, ver exposições no Solar do Barão e depois poder sentar numa praça bonita, comer algo em um café e deixar as crianças brincarem por perto. Como comerciante, quero atender meus clientes sem que eles se preocupem tanto em achar lugar para estacionar, além de poderem usufruir de um ambiente agradável não só dentro da minha loja, mas também fora”, ressalta Flávia.