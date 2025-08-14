Poder público e sociedade civil articulam revitalização do Centro

A Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento das Políticas de Desenvolvimento Econômico e Revitalização da Região Central, criada na Câmara Municipal de Jundiaí, realizou, nesta quarta-feira (13), mais uma reunião com moradores e comerciantes para apresentar projetos voltados à tecnologia e inovação na região. A apresentação foi feita por integrantes da Fatec, da Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (ATIJ) e por diretores municipais.

A discussão foi centrada em como Jundiaí está se desenvolvendo como uma Cadeia Produtiva Local (CPL) de tecnologia — sobretudo pela oferta de cursos da Fatec e pela quantidade de empresas na cidade — e como o Centro pode ser um ambiente favorável ao desenvolvimento dessa cadeia, visando à instalação e manutenção de um parque tecnológico. A iniciativa, inclusive, está em consonância com os projetos de intensificação de eventos gastronômicos e culturais no Centro, apresentados na última semana, uma vez que ativos tecnológicos valorizam esses atrativos.

Os encontros da Comissão Especial — formada pelos vereadores Henrique Parra (PSOL), Faouaz Taha (PSD) e Cristiano Lopes (PP) — com membros da sociedade civil têm acontecido periodicamente. Em outras ocasiões, foram debatidos temas como melhorias no mobiliário urbano — bancos, lixeiras e iluminação — e serviços como lavagem das ruas e limpeza da região, além de incentivos ao comércio, como a redução de custos e taxas. Nas próximas reuniões, estão previstas discussões sobre segurança, habitação e assistência social. Vale ressaltar que há um Projeto de Lei em tramitação na Câmara que institui diretrizes para a revitalização e conservação do centro histórico e comercial do município.