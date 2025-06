Cia. Jovem recebe SP Escola de Dança para dia de intercâmbio

A Cia. Jovem de Dança recebeu, no Espaço Expressa, a visita especial de um grupo de estudantes São Paulo Escola de Dança (SPED). Com foco no intercâmbio de produção daquela linguagem artística, a visita para conferir o trabalho do corpo artístico ligado à Unidade de Gestão de Cultura (UGC) de Jundiaí foi um pedido da escola paulistana, cuja mantenedora é a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e que tem gestão da Associação Pró-Dança.

“Dentro das propostas de nossos cursos regulares profissionalizantes, dos quais estes jovens fazem parte, temos uma série de ações paralelas e de intercâmbio e, articulado pela nossa diretora Inês Bogéa, surgiu a proposta de vir para Jundiaí. Ficamos muito impressionados com a robustez da estrutura, quantidade de ações e recursos envolvidos, além da forma arrojada com que o trabalho é conduzido e aponta para o desenvolvimento social por meio do fazer cultural e artístico”, comentou Thiago Arruda, coordenador de Oportunidades e Projetos da SPED, que acompanhou os cerca de 30 jovens.

A visita teve início na Sala Fepasa, onde a Cia. realiza seus ensaios e apresentou aos visitantes sua rotina inicial diária de aquecimento. Em seguida, os bailarinos performaram duas das coreografias de seu repertório: “Aquilo que guardo”, obra assinada por Sarah Raquel que propõe um mergulho no universo poético da cantora Elis Regina, e “Hu.ga”, coreografia de Alex Soares que traz em seu nome a transcrição fonética da expressão “hygge”, conceito associado ao afeto fraterno e intimidade de alma buscados pelos dinamarqueses durante o inverno europeu rigoroso.