Bolsonaro participa de manifestação na avenida Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve presente neste domingo (29) em uma manifestação na avenida Paulista, em São Paulo. O ato, promovido pelo pastor Silas Malafaia, teve como mote o slogan “Justiça Já” e reuniu apoiadores e aliados do ex-chefe do Executivo em protesto contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante seu discurso, Bolsonaro voltou a criticar as investigações que o colocam no centro de apurações sobre tentativa de golpe. “Sou alvo de um processo baseado em suposições. Não buscam apenas me prender, querem me eliminar”, declarou. Ele também fez um apelo à harmonia entre os Poderes: “Não me sinto confortável em me omitir. Peço que os Três Poderes dialoguem e tragam paz ao país. Força e liberdade aos inocentes do 8 de janeiro.”

De acordo com estimativa do Monitor do Debate Político da USP e do Cebrap, cerca de 12,4 mil pessoas participaram do evento. O número representa uma queda significativa em relação a manifestações anteriores: em abril deste ano, o grupo calculou 44,9 mil presentes, e em fevereiro, a mobilização chegou a reunir aproximadamente 185 mil pessoas.