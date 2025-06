Museu Catavento convida público para experiência imersiva

Na prática, o visitante entra em um domo esférico, mais conhecido como geodésica, em que pode ver um documentário de 15 minutos com projeções panorâmicas. O filme narra a história do uso da energia pela humanidade e suas consequências para o clima.

“O Desafio de Carbonia” convida o público a ver, ouvir e fazer, estimulando escolhas conscientes e o pensamento crítico frente às mudanças climáticas. No centro da experiência está Carbonia, um planeta fictício que espelha os desafios vividos na Terra. Ali, os visitantes assumem o papel de líderes de diferentes regiões e tomam decisões que impactam diretamente o meio ambiente e o futuro do planeta. Com entrada gratuita e localizada na parte externa do Catavento, próximo à fonte, a experiência é voltada especialmente para crianças acima de 12 anos e adolescentes.

Um planeta ameaçado pelo colapso ambiental precisa de ajuda com urgência. Estamos falando de Carbonia, um mundo criado para interagir com o público sobre decisões que devem ser tomadas para garantir a sobrevivência de seus habitantes. Energia, transporte, alimentação e preservação da natureza, entre outros aspectos que garantem o equilíbrio da vida, fazem parte da experiência interativa e imersiva “O Desafio de Carbonia”, que estreia dia 3 de julho no Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Em seguida, começa o jogo coletivo “O Desafio de Carbonia”. Organizados em grupos, os participantes assumem o papel de gestores de nações que compõem o planeta Carbonia. Cada grupo recebe informações sobre as características do seu bioma — como florestas, montanhas, áreas costeiras, regiões solares ou minerais — e precisa tomar decisões estratégicas sobre geração de energia, uso dos recursos, preservação ambiental, desenvolvimento econômico e bem-estar da população.

A cada rodada, os jogadores escolhem ações que impactam diretamente os indicadores do planeta, como emissões de carbono, qualidade do ar, desmatamento, crise hídrica, geração de energia e estabilidade climática. As escolhas são refletidas em tempo real nas projeções do domo, com mudanças de luzes, sons, gráficos e imagens que mostram as consequências dos caminhos escolhidos, sejam eles positivos ou negativos para o equilíbrio do planeta.

Ao final do jogo, cada grupo visualiza seu desempenho e é convidado a refletir sobre os desafios reais da descarbonização e sobre como as escolhas coletivas moldam o futuro.



Serviço

Exposição: O Desafio de Carbonia

Museu Catavento

De 3 de julho a 31 de agosto de 2025.

Terça a domingo, das 9h às 17h (entrada até as 16h).

Local: Avenida Mercúrio, s/n – Parque Dom Pedro II, São Paulo – SP.

Entrada gratuita

Plataforma online: www.odesafiodecarbonia.com.br.