Convocados à FENS devem apresentar inscrição entre 1º e 14/07

Os empreendedores convocados para participar da 7ª FENS – Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços devem realizar a confirmação da inscrição presencialmente entre os dias 1º e 14 de julho, no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (piso G3). A apresentação da documentação completa é obrigatória para garantir a vaga na feira. Caso o participante não confirme dentro do prazo, uma nova empresa será chamada da lista de espera.

Cartão do CNPJ com situação ativa e data atualizada;

Cópia do contrato social atualizado e procuração com firma reconhecida (apenas para ME e EPP, quando o responsável não fizer parte da diretoria geral);

RG e CPF do representante legal ou procurador constituído;

Número de CFM ou protocolo de solicitação do CFM, que deve ser requerido no Balcão do Empreendedor.

Para os expositores do setor de alimentos (food trucks ou similares), apresentar também a relação completa de alimentos e bebidas a serem servidos e a licença Sanitária vigente ou CCMEI – Certificado da Condição do Microempreendedor Individual, nos casos aplicáveis.

A 7ª edição da FENS será realizada em dois finais de semana: 29, 30 e 31 de agosto e 5, 6 e 7 de setembro, no Parque Comendador Antonio Carbonari (Parque da Uva), com a participação de expositores diferentes em cada etapa.