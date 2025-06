Esporte atravessa gerações e se torna legado de família

Nair começou nas aulas de ginástica corporal em 2001, na primeira turma fundada. Nesta época, as atividades ainda não aconteciam no Romão de Souza, mas no Centro de Jundiaí. “A gente fazia aulas em praças, ao ar livre, e só depois de um tempo as atividades foram para o ginásio no Romão. Esse ano eu completo 24 anos desse esporte que mudou minha vida. Eu não vivo mais sem ginástica e o dia que eu não venho para a aula é um dia perdido para mim. Minha médica fala para eu nunca parar e, se Deus quiser, vou passar dos 100 anos e ainda estarei participando das aulas”, contou a bisavó.

Além da paixão pela ginástica, Nair também carrega muita história em seus outros hobbies: jogos de baralho. Conhecida como “dona Nair do buraco”, a jundiaiense leva esse apelido carinhoso de toda delegação do Time Jundiaí por participar de mais de 20 edições dos Jogos da Melhor Idade e colecionar mais de 70 premiações em diversas competições. E assim ela inspirou ainda mais a bisneta Lara. “Participo dos Jogos da Melhor Idade desde 2001, tenho uma paixão de infância com jogos de baralho, que também atravessa gerações na família. Quando a Lara vê o meu painel de medalhas e troféus ela fica com brilho nos olhos e acredito que isso tem motivado ela a ir atrás das suas próprias conquistas também”, disse Nair.

