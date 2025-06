Arraiá do Maxi Shopping continua neste fim de semana

Quem quiser curtir o clima junino que se espalhou pelo Maxi Shopping poderá aproveitar o Arraiá do Maxi, que continua neste sábado e domingo, dias 28 e 29 de junho, com sessões às 14h, 16h e 18h, novamente na Praça das Carpas. A cenografia especial conta com um trem cenográfico com três vagões, onde cada um abriga uma brincadeira diferente: Pescaria, Jogo da Memória e Tiro ao Alvo, todas acompanhadas por monitores caracterizados.

As atividades são voltadas para crianças de até 12 anos, mas toda a família entra no clima com muita música e animação. Para deixar tudo ainda mais divertido, o público é convidado a vir vestido com trajes típicos e completar o visual na estação de Pintura Facial.

O evento é gratuito e conta com o apoio da loja Maravilhas do Lar. Não fique de fora dessa festa!