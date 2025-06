Filiação de Ricardo Benassi ao PSD fortalece base do governo

A filiação do vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi, ao Partido Social Democrático (PSD) ocorreu na tarde desta sexta-feira (27) e representa um movimento político estratégico que consolida e amplia a base de apoio à gestão do prefeito Gustavo Martinelli.

O ingresso de Benassi em um partido de expressão nacional, que anteriormente integrava a base do ex-prefeito Luiz Fernando Machado, sinaliza o fortalecimento da articulação política do atual governo. A mudança de Benassi ocorre de maneira natural e estratégica, refletindo seu alinhamento com os rumos do governo e sua disposição em contribuir ainda mais com a governabilidade municipal.

Com isso, a gestão Martinelli dá mais um passo na construção de uma base política plural, estável e comprometida com o avanço de projetos estruturantes para Jundiaí.