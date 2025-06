Jundiaí inicia capacitação contra incêndios florestais

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Defesa Civil, deu início a uma série de cursos de capacitação para combate a incêndios florestais. A iniciativa é realizada em conjunto com a Fundação Serra do Japi, a Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), a Divisão Florestal da Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros.

O curso, que é gratuito e aberto a toda a população, tem como objetivo fortalecer as ações de prevenção e combate a focos de incêndio em áreas de mata, especialmente com a proximidade do período de estiagem. As inscrições devem ser feitas de forma gratuita clicando aqui.

As atividades acontecem nos dias 28 de junho e 1º e 3 de julho e inclui aulas teóricas, manuseio de equipamentos e simulações práticas em campo, com apoio direto do Corpo de Bombeiros.