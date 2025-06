GM de Jundiaí realiza visita solidária a jovem acamada

Na tarde desta quarta-feira, integrantes da Divisão Florestal da Guarda Municipal de Jundiaí realizaram uma visita especial à jovem Gabi, de 15 anos, que se encontra acamada em decorrência de complicações de saúde que afetam sua qualidade de vida.

Sensibilizados com a situação, os agentes da GM Jundiaí e suas divisões, mantêm um vínculo próximo com a adolescente, oferecendo apoio contínuo por meio da entrega de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e, também, com o auxílio de parceiros que viabilizam cuidados médicos domiciliares.

A ação reflete o compromisso da Guarda Municipal em atuar não apenas na segurança, mas também na proteção e cuidado com a comunidade. “Nosso papel vai além do patrulhamento. Estar próximo de quem mais precisa é uma missão que levamos com o coração”, destacou o GM Wemerson, responsável pela mobilização.