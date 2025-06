Em Jundiaí, 55 interrupções de energia elétrica registradas

“As projeções para a temporada de incêndios em 2025 são mais otimistas do que as do ano passado, mas ainda assim exigem atenção. Diversas regiões do país devem enfrentar um regime de seca comum para a época, o que mantém o alerta ligado. De acordo com as últimas atualizações da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o bioma Cerrado é hoje o mais vulnerável ao fogo, com grande parte do território sob classificação de seca moderada. Por outro lado, as previsões indicam condições neutras para o Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, ausência dos fenômenos El Niño e La Niña, entre o fim do inverno e o início da primavera. Isso favorece uma retomada das chuvas da primavera dentro da normalidade, inviabilizando o prolongamento da estação do fogo, como já ocorreu em anos anteriores”, explica.

O meteorologista também reforça que, além da tríade do fogo (combustível, comburente e calor) ser presente nesta época do ano, ações humanas estão por trás da maioria dos focos de queimadas e incêndios. “Uma bituca de cigarro ou aquela pequena fogueira para a limpeza de um terreno podem ser a ignição para o alastramento do fogo”, alerta Capucin.

Queimadas em números

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que monitora queimadas de grandes proporções via satélite, agosto e setembro de 2024 concentraram o maior número de focos ativos de incêndio detectados no estado de SP nestes meses desde o início do monitoramento, em 1998. Em agosto foram registradas 3.612 ocorrências e em setembro, 2.522, respectivamente 926% e 572% a mais que nos mesmos meses de 2023, por exemplo.