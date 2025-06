Senado aprova aumento de deputados federais

O Senado aprovou nesta semana o projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531, com base nos dados do Censo 2022. A medida, que segue agora para sanção presidencial, visa corrigir distorções na representatividade estadual, sem reduzir vagas de nenhum estado. Entre os que ganharão mais cadeiras estão Pará e Santa Catarina, com quatro a mais cada. O projeto inclui uma cláusula que impede aumento de despesas até 2030, mantendo o teto orçamentário atual da Câmara. Apesar disso, senadores da oposição criticaram o impacto fiscal potencial, estimado em até R$?150 milhões por ano. A mudança entra em vigor nas eleições de 2026. A proposta foi aprovada por 41 votos a 33, após forte debate. O texto retorna à Câmara para ajustes finais.

Governo de SP libera, mas mototáxi em Jundiaí ainda está sob análise

Promulgada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e publicada no Diário Oficial nesta semana, a Lei estadual nº 18.156, concedendo às prefeituras autonomia para autorizar, regulamentar ou vetar o serviço de transporte remunerado por motocicleta — também conhecido como mototáxi - está em análise pelo pelo Poder Executivo Municipal e a tendência é que seja vetada.

Vale ressaltar que o Projeto de Lei nº 14.607/2025, que regulamenta o transporte remunerado individual de passageiros por meio de motocicletas operadas por aplicativos, de autoria do vereador Leandro Basson (PL), foi aprovado na Câmara Municipal, em maio, por 15 votos favoráveis e apenas um contrário. A Prefeitura de Jundiaí informou, por meio de nota oficial, que a administração acompanha com atenção os desdobramentos da nova legislação estadual e reforça que qualquer regulamentação local será conduzida de forma técnica, com foco na segurança dos usuários e na organização da mobilidade urbana do município.

Em detalhes

Segundo o texto legal, os municípios terão até três meses para decidir se regulamentam o serviço, seguindo critérios e modelos locais. Caso aprovada localmente, a regulamentação deverá incluir: exigência de CNH categoria A com observação para atividade remunerada, CRLV em dia, certidão negativa de antecedentes criminais, inscrição no INSS como contribuinte individual, além de outros requisitos, como seguro para passageiros e tributos municipais.