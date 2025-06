Jundiaí Matsuri arrecada mais de 9 toneladas de alimentos

Ellen ainda destacou a importância da parceria entre a organização do evento e o Fundo Social. “É com gestos assim que fortalecemos a rede de solidariedade em Jundiaí. Agradeço imensamente à comunidade japonesa e a todos os visitantes que contribuíram com suas doações. Juntos, mostramos que cultura e solidariedade caminham lado a lado.”

O tradicional Jundiaí Matsuri, realizado no último fim de semana, foi novamente um sucesso de público, cultura e solidariedade. Com entrada solidária, o evento arrecadou 9.183 kg de alimentos não perecíveis, que agora serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelas entidades cadastradas no Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss).

Mais do que uma celebração da cultura oriental, o Matsuri já se consolidou como um marco no calendário da cidade, promovendo o encontro entre tradições, arte, gastronomia e solidariedade. “O sucesso do Matsuri reforça nosso compromisso com Jundiaí — cultura, tradição e responsabilidade social caminhando juntas”, reforça o presidente da Nipo, Pedro Shizuo Inamura.

Para o Presidente do Conselho de Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Jundiaí e coordenador geral da festa, Célio Okumura Fernandes, o evento é uma iniciativa da comunidade nipo-brasileira local, que mantém vivas as raízes culturais enquanto contribui ativamente para o fortalecimento social do município. “Ver 40 mil pessoas celebrando a cultura japonesa e ainda contribuindo com mais de 9 toneladas de mantimentos mostra a força da solidariedade da nossa comunidade.”