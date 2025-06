Ricardo Benassi deixou o Novo no começo do mês e busca nova sigla 

O vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi, pode migrar para o PSD. Ao longo de sua carreira política, Benassi passou por PSDB, PPS, Cidadania e Partido Novo – quando disputou as eleições em 2024. Procurados, a equipe de Benassi e o presidente do PSD Jundiaí, José Galvão Braga Campos, o "Tico", não confirmaram a informação.

Vagas abertas para o Conselho da Pessoa com Deficiência

A Prefeitura de Jundiaí abriu inscrições para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPCD), nesta quarta-feira (25). O prazo se encerra no dia 20 de agosto e o pleito será realizado durante a XV Conferência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 29 de agosto de 2025. A eleição destina-se a escolha de representantes de movimentos e associações de pessoas com deficiência, de prestadoras de serviços na área da pessoa com deficiência e representantes de entidades e/ou associações comunitárias, para o biênio 2025-2027. O formulário de inscrição e informações detalhadas estão na Imprensa Oficial publicada nesta quarta-feira.



Nova UBS Tamoio

O presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira (União), o vereador Zé Dias (Republicanos) e técnicos da Prefeitura visitaram, nesta quarta-feira (25), as obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Tamoio. Durante a visita, os parlamentares também apresentaram indicações para melhorias no projeto. Com investimento de mais de R$ 6,5 milhões, a nova UBS terá sua área mais do que dobrada — um aumento de 122% no espaço disponível —, o que permitirá a duplicação da capacidade de atendimento à população.

Toma lá dá cá

Em uma dobradinha entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Maceió, o irmão do prefeito da capital alagoana foi contratado pelo banco como consultor, enquanto o sobrinho do presidente do banco virou secretário na capital alagoana. O médico João Antônio Holanda Caldas é irmão do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), e hoje ocupa o posto de assessor do presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes. A mãe de João Antônio e de João Henrique, conhecido como JHC, é a senadora Dra. Eudócia (PL-AL), que assumiu vaga no Congresso que era do atual vice-prefeito de Maceió, Rodrigo Cunha (Podemos).