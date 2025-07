Sobe para cinco número de farmácias alvos de arrastão em Jundiaí

Subiu para cinco o número de farmácias vítimas de um arrastão de furtos e roubos, ocorrido durante o feriado desta quarta-feira (9), em Jundiaí. Em um dos assaltos, as funcionárias chegaram a ser agredidas pela quadrilha, que é suspeita de ser autora de todos os crimes. A Polícia Militar, com informações sobre as características dos ladrões e do carro usado por eles, montou um cerco pela cidade e conseguiu prender quatro suspeitos, sendo três mulheres e um homem. Com eles foram encontrados e recuperados diversos produtos.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, inicialmente duas farmácias haviam sido alvos do bando neste arrastão. Posteriormente, outras duas foram identificadas e, mais tarde, uma quinta farmácia também se manifestou; os estabelecimentos atacados ficam na avenida Jundiaí, avenida 9 de Julho, Vila Rami e rua Vigário JJ Rodrigues.

Em uma delas as funcionárias foram agredidos - os furtos e roubos foram praticados por três mulheres, responsáveis por entrarem nos estabelecimentos e cometerem o crime. Do lado de fora, um homem, 'piloto de fuga', as aguardava no carro. Neste caso em que houve agressão, uma das criminosas, que está grávida, conseguiu manter o disfarce de 'cliente' enquanto ocorria a pancadaria e fugiu com R$ 15 mil em produtos.