Frio pode agravar doenças e exige atenção com os pets

Stephanie também reforça a importância de não deixar os animais no quintal durante a noite. “É inacreditável que em um frio de 10 graus ainda tenha gente que ache normal cachorro dormir no quintal com uma coberta só. Aqui eles sempre dormem comigo ou na caminha deles bem aquecidos”, diz.

A tutora Stephanie Rugero, por exemplo, cuida de sete cães – a maioria deles idosos – e conta que durante o inverno a rotina em casa muda. “Coloco eles no sol um pouquinho todo dia, não deixamos a casa aberta, porque a maioria é velhinha, com 12, 10, 9 e 8 anos. Só a mais nova, de um ano, que corre o dia inteiro e não aceita roupinha. Mas os outros, depois das 4 da tarde, já estão de roupinha de novo e cobertinha em todo canto”, conta.

Com a queda das temperaturas, os cuidados com os animais de estimação precisam ser redobrados. Pets idosos ou com problemas respiratórios são ainda mais sensíveis ao frio e, por isso, devem ser mantidos aquecidos, alimentados corretamente e, sempre que possível, em ambientes internos e protegidos do vento.

Além do conforto, o frio traz riscos à saúde dos pets. O veterinário Julio Gregorio Cruz, especialista em cirurgia e pneumologia veterinária, explica que as temperaturas baixas afetam diretamente o sistema respiratório dos animais. “O frio resseca as mucosas do trato respiratório, deixando o organismo mais suscetível a infecções e dificultando a atuação do sistema imunológico”, afirma.

Segundo o profissional, gripes e resfriados em cães e gatos são comuns no inverno, especialmente em ambientes com aglomeração de animais, como creches e hotéis. “Nos cães, a mais comum é a 'tosse dos canis'. Já os gatos podem desenvolver doenças do Complexo Respiratório Felino. A melhor prevenção continua sendo manter a vacinação em dia”.