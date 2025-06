A diretora do Departamento de Atenção Básica à Saúde, médica Tatiane de Luca Barbosa, enfatiza a necessidade de a população adotar medidas preventivas simples para evitar as síndromes respiratórias, como arejar os ambientes, evitar aglomerações, não expor crianças pequenas a lugares com muita circulação de pessoas, restringir visitas aos bebês, higienizar as mãos constantemente e utilizar máscaras em caso de sintomas gripais para bloquear a transmissão da doença.

Com a chegada do inverno, aumentam ainda mais os vírus respiratórios em circulação. O País registrou, nas primeiras 24 semanas epidemiológicas de 2025, 30% a mais de notificações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Jundiaí acumula 372 internações por SRAG, sendo 65 por Influenza.

O tempo seco, neste período, é outro agravante, facilitando principalmente a infecção por Influenza. “A baixa umidade propicia a maior disseminação viral, associada à aglomeração de pessoas e redução da circulação de ar nos ambientes. O vírus Influenzae pode evoluir para pneumonia e quadro de insuficiência respiratória, principalmente nos extremos de idade e pessoas com imunidade baixa. A vacina contra a gripe é essencial, pois faz com que o organismo estimule a produção de anticorpos, não permitindo que os casos gripais se agravem. Contudo, a baixa cobertura ainda é preocupante no País”, enfatiza a médica.

Cobertura vacinal

O imunizante oferecido pelo SUS é trivalente, protegendo contra Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B. O Ministério da Saúde liberou a aplicação em toda a população a partir de seis meses de idade. No Município, a vacina é disponibilizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento das salas de vacinação de cada equipamento. Nesta quinta-feira (26), haverá vacinação no Terminal Hortolândia, das 16h às 20h. No sábado (28), a população poderá buscar a dose na ação multivacinação no Maxi Shopping, no Espaço Jundiaí Empreendedora (Piso G3), das 11h às 19h.

Desde o dia 7 de abril, foram aplicadas 109.519 doses do imunizante no público-alvo, equivalendo a 46,52% de cobertura. A meta é chegar aos 90%. Nos idosos, a partir de 60 anos, a cobertura é de 53,36%; entre as crianças de seis meses a menores de seis anos, 30,67%; e entre as gestantes, 21,28%.