Espetáculo infantil “Amigos de Pelo” na Sala Glória Rocha

O espetáculo “Amigos de Pelo”, voltado ao público infantil e suas famílias, será apresentado em Jundiaí, na Sala Glória Rocha, às 19h30, nesta quarta-feira (25). Com uma narrativa emocionante e divertida, a peça promove a conscientização sobre o cuidado responsável com os animais de estimação, incentivando atitudes de respeito, empatia e responsabilidade.

Com texto envolvente e linguagem lúdica, o espetáculo aborda temas fundamentais como adoção consciente, bem-estar animal e o valor dos vínculos afetivos entre as crianças e seus pets. A apresentação é uma excelente oportunidade para toda a família refletir sobre a importância do amor, do diálogo e da convivência harmoniosa com os animais. Os ingressos estarão disponíveis pela plataforma Sympla.

Sinopse