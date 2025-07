Motociclista morre após acidente na Bandeirantes em Jundiaí

Um motociclista de 31 anos morreu na manhã deste domingo (13) após um acidente na rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Jundiaí. O caso aconteceu no trecho do quilômetro 49,8, no sentido norte da via.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor perdeu o controle da moto, colidiu contra as defensas metálicas e foi arremessado em uma ribanceira coberta por vegetação. A motocicleta seguiu desgovernada e só parou cerca de 200 metros após o acostamento.

As buscas pelo motociclista envolveram o helicóptero Águia, já que ele não havia sido localizado imediatamente após o acidente. Por volta das 10h38, as equipes encontraram a vítima inconsciente na área de mata e iniciaram os procedimentos de reanimação ainda no local.