Motociclista morre após colidir contra ônibus no Medeiros

Um motociclista de 39 anos morreu após bater contra a parte frontal de um ônibus, na madrugada deste sábado (12), na Avenida Reynaldo Porcari, no bairro Medeiros, em Jundiaí. Ele chegou a ser socorrido pela equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus disse que estava fazendo uma conversão para entrar em uma rua transversal quando a moto bateu de frente com ele. O motorista acionou o Samu imediatamente.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a coleta de exames e o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de mata. O motorista de ônibus não demonstrou sinais de embriaguez.