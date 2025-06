Pontos de recebimento de roupas e agasalhos são intensificados

A chegada de uma nova frente fria em Jundiaí, com previsão de temperaturas mínimas de até 5°C nesta semana, acende um alerta para a população em situação de rua e para os serviços que atuam no acolhimento emergencial. A combinação de noites geladas e aumento no número de atendimentos levou a um novo apelo por doações, especialmente de roupas masculinas de frio, como agasalhos, calças, meias e calçados.

No Centro Pop, a demanda cresceu nas últimas semanas. “A busca por abrigo é algo que se intensifica todos os anos com a queda das temperaturas. Neste momento, observamos um aumento próximo de 25% na procura por acolhimento”, relata o gerente do serviço, João Guilherme Oliveira.

Embora conte com o apoio do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) para o fornecimento de roupas e mantimentos, a doação de roupas masculinas segue sendo um desafio. “Nosso maior público é o masculino, e as doações desse perfil são as mais escassas. Por isso, toda contribuição é importante”, reforça João.