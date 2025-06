Em 25 anos, Banco do Povo já liberou R$ 13 milhões em Jundiai

Foi o que aconteceu com a Isabela Maria Lourenzon, especialista em arte com plantas naturais e desidratadas. Em 2023 montou o ateliê para trabalhar com mais conforto e espaço e por isso sentiu a necessidade de um crédito melhor. "Tenho minha empresa desde 2018 e trabalhava em casa mesmo, mas queria expandir meus negócios e a ajuda financeira seria a decisão mais acertada para ter meu espaço fora de casa."

Entre 30 de junho de 2000 e 30 de maio de 2025, o programa desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, chega a associações e cooperativas produtivas ou de trabalho de Jundiaí, para capital de giro e investimento fixo. Bom para quem precisa alavancar os negócios e gerar renda.

Com o objetivo de oferecer financiamentos para empreendedores formais ou informais e promover o desenvolvimento socioeconômico gerando renda e emprego, o programa de microcrédito Banco do Povo Paulista (BPP), instalado em Jundiaí em 2000, já formalizou 2,5 mil operações de crédito totalizando quase R$ 14 milhões liberados.

Com o valor do banco conseguiu comprar tinta para pintar o espaço, iluminação, madeiras para confecção de móveis, ferramentas de trabalho, e até maquininha de cartão. "O crédito é fundamental para meu negócio. Foi um investimento de grande ajuda para mim porque pude dar um passo maior e sozinho demoraria mais. Apesar de ser um financiamento e muitas pessoas terem medo eu recomendo de olhos fechados. Se puder, assim que eu finalizar este primeiro processo pedirei novamente ajuda para outro negócio."

Aos 35 anos, a artesã Ananda Ribeiro utilizou o crédito do Banco do Povo para abrir seu negócio de etiquetas personalizadas em couro e acrílico. Foi com o dinheiro que comprou a máquina para fabricação das mesmas. "Comprei os equipamentos, insumos e comecei a aprender a produzir as etiquetas. Hoje temos clientes em todo o Brasil. Me sinto muito feliz e realizada. E sou muito grata ao Banco do Povo porque sem esse apoio eu não teria conseguido investir sozinha nesse sonho."

A diretora de Comércio e Serviços, órgão ligado à Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), Cida Gibrail, lembra que a parceria movimenta a economia local. "O programa possibilita que pequenos empreendedores tenham acesso a crédito em condições justas, fomentando a geração de emprego e renda, e contribuindo para o fortalecimento do comércio e serviços na nossa cidade."