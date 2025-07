Ex-secretário de saúde de Jundiaí morre aos 52 anos

Luís Carlos Casarin, de 52 anos, faleceu nesta sexta-feira (11). Ele exerceu o cargo e secretário de Saúde da Prefeitura de Jundiaí durante a gestão do ex-prefeito Pedro Bigardi. Casarin era casado, sem filhos.

O ex-prefeito Pedro Bigardi lamentou a morte de Casarin. "Era um amigo de muitas décadas. Desde minha primeira campanha eleitoral quando visitei seu consultório na Vila Rio Branco, junto com Antonio Galdino. Um defensor do Sistema Único de Saúde, foi secretário de saúde do nosso governo. E quando esteve no Ministério da Saúde foi um dos principais responsáveis por batalhar por nossas UPAS em Jundiaí."

Além de Jundiaí, Luís Carlos Casarin atuou como secretário de Saúde nas cidades de Mauá e Paulínia.