Vereadores debatem programa para dependentes químicos

O PL propõe que sejam realizadas atividades físicas regulares, com sessões de caminhada, corrida, yoga, alongamento, atividades recreativas e esportivas, e treinamento de força, realizadas em espaços públicos e centros comunitários do município, além de acompanhamento psicológico com foco em redução de estresse, ansiedade e outros sintomas relacionados ao processo de desintoxicação e recuperação.

A proposta do vereador prevê ainda parcerias com parcerias com instituições de saúde e reabilitação, como clínicas e ONGs especializadas em tratamentos de saúde e integração social, para garantir que os indivíduos atendidos estejam em processo de tratamento para dependência química.

“A aprovação deste projeto é fundamental para garantir que a cidade de Jundiaí ofereça aos seus cidadãos em recuperação a oportunidade de melhorar sua saúde física e emocional por meio de práticas esportivas e atividades de bem-estar”, defende Basson.

Outros projetos

Além deste PL, há ainda mais dez itens em pauta, sendo outros quatro projetos, seis moções e um veto do prefeito. Entre as propostas, estão Campanha de Orientação e Conscientização sobre Descarte Adequado de Lixo, reconhecimento da a “Corrida de Rua” como Patrimônio Cultural Imaterial e inclusão do Dia Municipal do Terço dos Homens no calendário de eventos da cidade.