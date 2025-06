Especialista alerta para risco respiratório por spray de pimenta

O pneumologista Ericson Bagatin, médico do Hospital Universitário de Jundiaí, explicou ao Jornal de Jundiaí os efeitos que o spray de pimenta pode causar em crianças e adultos. Segundo ele, os principais riscos envolvem pessoas com histórico de sensibilidade respiratória, como portadores de rinite alérgica, asma ou outras doenças atópicas.

Segundo o médico, o contato direto com o spray pode gerar sintomas imediatos como irritação ocular, tosse intensa, falta de ar e chiado no peito. “Se não houver recursos adequados no local, o primeiro passo é lavar a região atingida com água em abundância. O mais importante é observar sinais de obstrução das vias aéreas e buscar atendimento médico imediato”, alerta.

Sobre possíveis consequências a longo prazo, o especialista pondera que não há evidências científicas conclusivas de sequelas duradouras, mas reforça que, em pessoas com doenças respiratórias, os sintomas podem se prolongar.