Spray de pimenta em criança causa tumulto na Catedral de Jundiaí

A missa da noite deste domingo (22) na Catedral Nossa Senhora do Desterro, no Centro de Jundiaí, foi interrompida após uma mulher usar spray de pimenta dentro da igreja. Segundo relatos de testemunhas, a confusão começou quando a mulher se irritou com o barulho feito por uma criança que estava no banco de trás acompanhada pelos pais.

De acordo com uma frequentadora do local, que preferiu não se identificar, a mulher, acompanhada do marido, retirou o spray da bolsa e o disparou contra a criança e seus responsáveis. O produto acabou se espalhando pelo ambiente, atingindo outros fiéis e provocando correria. A missa precisou ser interrompida.

“Foi um caos. O spray se espalhou por toda a igreja, todo mundo saiu correndo, tossindo. As cadeiras começaram a cair, ninguém entendia o que estava acontecendo”, contou a testemunha ao Jornal de Jundiaí.