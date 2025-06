Com investimentos de R$ 3,6 milhões, UBS Maringá passa por obras

A Prefeitura de Jundiaí deu mais um passo importante para fortalecer a saúde pública na cidade. A ordem de serviço para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Maringá foi assinada, e as obras devem ser iniciadas nos próximos dias.

A nova unidade será implantada em um terreno de 4.396,91 m², localizado na Rua Henrique Rocha Bloch, com área construída prevista de 1.035,96 m². Financiada com recursos do Banco CAF e do novo PAC, a obra tem investimento total de R$ 3.629.613,36 e previsão de conclusão para agosto de 2026.

A UBS contará com cinco consultórios médicos, três consultórios odontológicos, dois ginecológicos, sala de vacinação, sala de medicação e reidratação, farmácia e ambientes de apoio às equipes de enfermagem e medicina.