Sala de cinema do Expressa recebe oficina de direção de arte

A Sala São Paulo-Minas, também conhecida como a sala de cinema do Espaço Expressa, recebe nesta terça-feira (24) a oficina gratuita de “Direção de arte em cena”. Com duração de quatro horas, o encontro tem início às 13h e os interessados devem se inscrever previamente por meio de formulário on-line.

A oficina integra a programação viabilizada pelo projeto Pontos MIS, numa realização Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e que conta no Município com a parceria da Unidade de Gestão de Cultura (UGC).

Com mediação da figurinista, diretora de arte e artista educadora Maria Cecília Amaral, o curso irá introduzir os principais conceitos e características que fazem parte do trabalho do diretor de arte em uma produção audiovisual. A classificação etária é para maiores de 15 anos e há 20 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de chegada.