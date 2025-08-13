Processos de desapropriações chegam a R$ 15 milhões em 2025

Em Jundiaí, alguns processos de desapropriações que demandam projetos viários estão em andamento em 2025 com estimativa de custar R$ 15 milhões aos cofres públicos só em 2025. Ao todo, segundo informações enviadas com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, são 58 propriedades só na avenida Luiz Zorzetti, principal ligação entre a Ponte São João e Colônia. As obras neste trecho devem começar em janeiro de 2026.
As demais vias que estão em processo de desapropriações são a avenida Antônio Frederico Ozanan, Maria Aparecida Pansarim Porcari (Medeiros), e a rua Margarida Ferrari Scarpinelli (Engordadouro).
Segundo as Unidades de Gestão de Governo e Finanças (UGGF) e Negócios Jurídicos e Cidadania (UGNJC), o processo de licitação da avenida Zorzetti será realizado este ano. A duplicação deve começar na altura da rua Dino, na Ponte São João, seguindo até a região da rua Antenor Soares Gandra, próximo à UBS Colônia. Além das novas pistas, o traçado já existente será requalificado, com reforma de passeios e iluminação em LED.
A obra deve desafogar o fluxo de trânsito no local que, segundo o Volume Diário Médio (VDM), são pelo menos 10.600 veículos circulando diariamente por sentido, podendo variar conforme o trecho analisado.
“No que se refere às desapropriações amigáveis em curso, não é possível especificar a quantidade exata, uma vez que, a depender de cada caso, um processo administrativo poderá ter o seu andamento suspenso ou concluído. Isso ocorre quando a Administração Pública identifica que não subsiste mais o interesse público ou reavalia determinado projeto, adotando medida administrativa diversa”, diz as unidades por meio de nota.
De acordo com o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.
Conforme publicado no JJ em setembro de 2024, para esta obra está prevista a construção de pista dupla (cerca de 3 km) no sentido Bairro – Centro, haverá trechos de passeio, ciclovia, paisagismo, nova iluminação e baia para transporte público.
A rua Margarida Scarpinelli, no Medeiros, também está na lista de desapropriações