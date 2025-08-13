Processos de desapropriações chegam a R$ 15 milhões em 2025

Em Jundiaí, alguns processos de desapropriações que demandam projetos viários estão em andamento em 2025 com estimativa de custar R$ 15 milhões aos cofres públicos só em 2025. Ao todo, segundo informações enviadas com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, são 58 propriedades só na avenida Luiz Zorzetti, principal ligação entre a Ponte São João e Colônia. As obras neste trecho devem começar em janeiro de 2026.

As demais vias que estão em processo de desapropriações são a avenida Antônio Frederico Ozanan, Maria Aparecida Pansarim Porcari (Medeiros), e a rua Margarida Ferrari Scarpinelli (Engordadouro).

Segundo as Unidades de Gestão de Governo e Finanças (UGGF) e Negócios Jurídicos e Cidadania (UGNJC), o processo de licitação da avenida Zorzetti será realizado este ano. A duplicação deve começar na altura da rua Dino, na Ponte São João, seguindo até a região da rua Antenor Soares Gandra, próximo à UBS Colônia. Além das novas pistas, o traçado já existente será requalificado, com reforma de passeios e iluminação em LED.