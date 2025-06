Temperaturas devem cair pelo menos 5 graus em São Paulo

No decorrer da terça, as nuvens se dissipam e a temperatura permanecerá em queda ao longo do dia, apesar do predomínio do sol. A máxima de 16°C está prevista para as primeiras horas da madrugada, e a mínima de 7°C para o fim da noite. As taxas de umidade do ar devem variar entre 42% e 95%.

A quarta-feira (25) também será fria na capital paulista, principalmente nos locais mais extremos e distantes do centro expandido, como bairros da zona norte e o extremo sul da cidade. A previsão do CGE é que haja predomínio de sol entre poucas nuvens e céu claro no decorrer do dia. A temperatura mínima pode atingir 5°C, considerando a média das diferentes áreas da cidade.