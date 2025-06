Banco do Povo comemora 25 anos em Jundiaí

Em 2025, o Banco do Povo completa 25 anos de atuação em Jundiaí, consolidando-se como uma ferramenta fundamental para o fortalecimento da economia local. O programa de microcrédito produtivo orientado, criado pelo Governo do Estado de São Paulo, tem como objetivo principal facilitar o acesso ao crédito para empreendedores formais e informais. Ao longo das últimas duas décadas e meia, a unidade de Jundiaí tem sido referência na Região Metropolitana, contribuindo diretamente para a inclusão financeira, o crescimento de pequenos negócios e a geração de renda.

Uma dessas histórias de transformação é a da microempresária Gislaine Morales da Silva. “Solicitei investimento do Banco do Povo faz uns 24 anos, foi logo no começo”, relembrou. “Na época, eu já trabalhava há três anos com doces e queria muito aumentar minhas vendas. Precisava de matéria-prima e foi com a ajuda do Banco do Povo que consegui comprar o que faltava”.

Gislaine destacou que o microcrédito foi essencial para dar o impulso necessário ao seu negócio. “Foi o fôlego que precisava para acreditar que estava no caminho certo.”