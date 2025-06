Diocese de Jundiaí divulga nota após tumulto com spray de pimenta

A manifestação oficial também reforça o compromisso da Igreja com a não violência, especialmente quando atos agressivos são dirigidos a pessoas vulneráveis, como crianças. “A violência, em qualquer forma, jamais será um caminho legítimo para a convivência humana”, afirma.

A Diocese de Jundiaí emitiu nota oficial neste domingo (22) manifestando "profunda tristeza e firme repúdio" ao episódio de violência ocorrido durante a missa na Catedral Nossa Senhora do Desterro, no Centro da cidade. O posicionamento foi divulgado após uma mulher lançar spray de pimenta dentro da igreja, interrompendo a celebração e provocando pânico entre os fiéis.

O episódio ocorreu durante a celebração da noite deste domingo (22), quando, segundo testemunhas, uma mulher se irritou com o barulho de uma criança e usou spray de pimenta. O produto químico atingiu várias pessoas e causou correria. A missa foi interrompida, a Guarda Municipal foi chamada e a criança foi levada ao hospital. O estado de saúde não foi divulgado.

Do lado de fora da igreja, a confusão continuou, com gritaria e aglomeração. Testemunhas relataram que o carro da mulher foi danificado durante a tentativa de retirá-la do local.

A Diocese finalizou a nota expressando "Solidariedade às vítimas do ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a não violência, a defesa da dignidade humana e a promoção da paz — princípios inalienáveis da fé cristã. Confiamos às autoridades civis a devida apuração dos fatos e a tomada das providências cabíveis, com respeito ao devido processo e à verdade".