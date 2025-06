Jundiaí tem vitórias no atletismo, handebol, judô e natação

As equipes do Time Jundiaí brilharam em mais uma semana nas quadras, pistas, tatames e piscinas pelas competições regionais, estaduais e nacionais do cenário esportivo. Os destaques são para o handebol, judô, natação e atletismo.

Nas pistas, a equipe jundiaiense conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Abertos da Juventude, que aconteceram na cidade de Lençóis Paulista. Pedro Henrique Lima Rodrigues subiu no lugar mais alto do pódio na prova do salto em distância, com a marca de 6m09, e Thaylane Alves Brandão foi campeã do salto triplo, com a altura de 10m33.