“O que mais me dói é que minha família não conversa comigo”

“O que mais me dói é que a minha família não conversa mais comigo. Só querem saber o que eu tenho e o que vai ser das minhas coisas.” Essa é uma das queixas mais frequentes ouvidas pelos profissionais que atuam com a população idosa em Jundiaí. A fala, compartilhada pela gestora da Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, durante entrevista ao Podcast JJ, escancara uma realidade que muitas vezes passa despercebida: a violência contra a pessoa idosa nem sempre deixa marcas visíveis.

No mês do Junho Violeta, dedicado à conscientização sobre esse tipo de violência, Jundiaí contabiliza um número de cerca de 8 mil idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, com renda próxima ou abaixo da linha da pobreza. “Nós já temos 18% da população composta por pessoas idosas. Desses, cerca de 8 mil estão vulneráveis, ou seja, muito próximos ou abaixo da linha da pobreza”, afirma a gestora.

Mas a questão vai além da condição financeira. “Temos uma média de denúncias que variam entre 10 e 20 por mês. A maioria envolve negligência, abandono e maus-tratos. A violência física é a menor parte”, explica Luciane Mosca. Segundo ela, os casos ocorrem em todas as classes sociais. “O idoso tem vergonha de contar ou tenta proteger quem o agride. É uma violência silenciosa, muitas vezes invisível”.