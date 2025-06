Mortes no trânsito sobem 200% e Jundiaí age por prevenção

A Prefeitura de Jundiaí está intensificando as ações de educação e prevenção no trânsito diante do aumento no número de mortes registradas em vias urbanas e rodovias do município. De acordo com dados do Infosiga – Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, entre janeiro e maio de 2025, foram contabilizadas 12 vítimas fatais no trânsito, um aumento de 200% em relação ao mesmo período de 2024, que registrou quatro óbitos.

Perfil das vítimas

Segundo o levantamento, a maioria das vítimas são homens com idades entre 40 e 80 anos. A faixa etária com maior incidência foi entre 50 e 54 anos, com três óbitos registrados.

Queda nas mortes de pedestres

Apesar do aumento geral, o município registrou uma redução significativa nas mortes de pedestres. Nos cinco primeiros meses de 2025, nenhum óbito de pedestre foi registrado nas vias urbanas e rodovias da cidade. No mesmo período de 2024, foram sete mortes, sendo seis em rodovias e uma em via urbana.