Galo vence São Bento com virada relâmpago e gols de artilheiros

O Paulista venceu o São Bento, por 4 a 2, pela 2ª rodada da Copa Paulista, na noite de hoje (20), no Estádio Dr. Jayme Cintra. Essa foi a primeira partida do Galo em casa pela competição, e contou com público de 1.438 torcedores.

O jogo foi movimentado e marcado por uma virada relâmpago do time jundiaiense, ainda no primeiro tempo, dois gols de Vitinho e um de Christopher, artilheiros do time na Copa Paulista e da Série A4 deste ano, respectivamente.

Com o resultado, o Tricolor somou os primeiros três pontos na tabela de classificação do Grupo 3 e, momentaneamente, assumiu a liderança. O time ficou à frente de: Guarani, também com três pontos (com apenas um jogo), Rio Branco, com dois pontos, XV de Piracicaba, com dois pontos, Primavera com um ponto (apenas um jogo) e São Bento - na lanterna -, com um ponto.