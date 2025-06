Sem fusão e com Ciro: PSDB busca se manter aquecido 

A fusão entre PSDB e Podemos ‘esfriou’, mas os tucanos seguem esquentando o cenário político com o anúncio da negociação para vinda do polêmico Ciro Gomes, antes no PDT, para a sigla. A volta do ex-governador do Ceará ao PSDB, depois de quase 30 anos longe, é vista positivamente pelo presidente do partido em Jundiaí, Fernando Souza.

“Ciro é inteligente e preparado, teve bons resultados enquanto administrava seu Estado, como na saúde e educação. É experiente e tem uma boa força. Acredito que esta aproximação com o PSDB se dá por ele ter entendido que a extrema esquerda não é o caminho”, avalia, dizendo que a vinda de um político de repercussão nacional é mais fácil de negociar do que uma fusão.

O tucano reforça que a sinalização das pesquisas que acompanha mostra o desejo dos eleitores pela moderação, algo que está sendo procurado por políticos como Ciro Gomes ao retornar para a sigla. “Tem se mostrado o desejo das pessoas o fim do extremismo. O Brasil está carente de políticos de propostas, que tenham modelo de gestão. Este é um legado do PSDB, que teve governos que colocaram o país no rumo, como Fernando Henrique Cardoso (FHC). E esta é ainda a forma como trabalhamos, temos uma identidade, não somos isentos e nem ficamos em cima do muro, mas que enxerga e pondera o que tem de pontos positivos na esquerda e na direita”, afirma, lembrando que políticas econômicas seguras foram implantadas por FHC bem como as de assistência aos que mais precisam.