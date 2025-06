Multas por dirigir sem habilitação aumentam quase 50% em Jundiaí

O número de motoristas flagrados dirigindo sem carteira de habilitação cresceu quase 50% em Jundiaí nos cinco primeiros meses deste ano. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), foram registradas 376 infrações desse tipo entre janeiro e maio de 2025, contra 254 no mesmo período do ano passado.

Os dados preocupam ainda mais quando comparados ao aumento de mortes no trânsito na cidade. De acordo com o sistema Infosiga, Jundiaí registrou 34 óbitos em vias urbanas e rodovias até o final de maio deste ano um salto de 70% em relação ao mesmo intervalo de 2024, que teve 20 mortes.

Do total de vítimas fatais neste ano, 50% eram motociclistas, 24% pedestres e 18% ocupavam automóveis. Embora os dados de mortes não especifiquem se os envolvidos tinham ou não habilitação, o crescimento nos acidentes e infrações reforça o alerta para a segurança no trânsito.