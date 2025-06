Venda de imóveis usados impulsiona mercado imobiliário em Jundiaí

O mercado imobiliário de Jundiaí e região registrou um expressivo crescimento nas vendas de imóveis usados no mês de maio. Segundo levantamento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), as vendas cresceram 57,50% em comparação com abril, consolidando um acumulado positivo de 39,05% no ano. Por outro lado, o setor de locações apresentou retração, com queda de 44,35% em maio, ampliando a baixa acumulada no ano para -71,97%, demonstrando um momento de ajustes no segmento de aluguel.

De acordo com o levantamento do Creci, os apartamentos lideraram as vendas, representando 62% dos negócios, enquanto as casas ficaram com 38%. O mercado tem se concentrado em imóveis de padrão médio e alto, com a maioria das casas vendidas tendo três dormitórios e áreas superiores a 200 m², enquanto os apartamentos preferidos possuem dois dormitórios e área entre 50 e 100 m².

Com preços médios das transações acima de R$ 500 mil, reflexo da valorização imobiliária e da busca por imóveis mais espaçosos e bem localizados, a maioria das vendas ocorreu nas regiões centrais (45,5%), seguida pelas áreas periféricas (30,9%) e nobres (23,6%).