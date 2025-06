Prefeitura realiza audiências públicas para construção do PME

A Prefeitura através da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) realiza nas próximas duas segundas-feiras, dias 23 e 30 de junho, a partir das 18h, audiências públicas para a construção colaborativa do Plano Municipal do Esporte, que possa garantir que Jundiaí tenha um direcionamento estratégico para os próximos dez anos.

O objetivo das audiências é ouvir sugestões, ideias e demandas da sociedade e agentes do setor esportivo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte e ao lazer em todas as fases da vida. A proposta é que com base nas contribuições recebidas o plano seja finalizado no mês de setembro e encaminhado para aprovação ainda em 2025.

O Plano Municipal do Esporte cumpre uma exigência da Lei Geral do Esporte e facilita o acesso do município aos recursos federais destinados ao desenvolvimento esportivo.