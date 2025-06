Prefeitura de Jundiaí lança ‘Projeto KAHU’ para incentivar adoção

“Eles podem não ter toda a vida pela frente, mas têm muito amor para dar. O KAHU é um convite à empatia, ao cuidado e ao reconhecimento de que toda vida importa, independente da idade ou das limitações físicas”, destaca Rafael Mozeli, diretor do DEBEA. “Nossa missão é dar suporte técnico e carinho a quem se dispõe a acolher esses animais com responsabilidade e afeto.”

Com o objetivo de promover o cuidado e a valorização dos animais considerados “especiais”, o Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA) da Prefeitura de Jundiaí lançou o Projeto KAHU – Guardiões de Vidas Especiais. A iniciativa tem como foco a adoção responsável de cães e gatos idosos ou com deficiência, além de incentivar a oferta de lares temporários para animais em situação de vulnerabilidade.

Apoio contínuo aos tutores

Quem adota um animal incluído no Projeto KAHU se torna oficialmente seu kahu, “guardião responsável”, e passa a contar com uma série de acompanhamentos gratuitos oferecidos pelo DEBEA. Entre eles estão consultas clínicas periódicas, exames laboratoriais, avaliação comportamental, suporte emergencial, orientação terapêutica e visitas técnicas para acompanhamento do bem-estar do animal.

O projeto também oferece suporte técnico e educativo para que os tutores se sintam preparados e amparados nos cuidados específicos com os animais idosos ou com deficiência.

Quem pode participar

O KAHU é voltado a pessoas dispostas a adotar cães e gatos com mais de oito anos de idade ou com deficiência física permanente (como limitações de locomoção, audição ou visão), atualmente sob a tutela do DEBEA. Para participar, é necessário assinar um Termo de Adoção Responsável com cláusulas específicas do projeto, permitir o acompanhamento da equipe técnica e seguir o plano de cuidados definido para cada animal.