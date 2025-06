Time Jundiaí de natação é destaque em campeonato brasileiro

O Time Jundiaí de natação, da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) da Prefeitura, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Inverno , uma das principais competições da modalidade para atletas de 13 e 14 anos, realizado em Bauru (SP). O evento reuniu 720 nadadores, representando 123 entidades esportivas de todo o país.

O Time Jundiaí, que conta com a parceria da Unianchieta e a APANJ (Associação de Pais e Atletas da Natação de Jundiaí) foi representado por Guilherme Moreira, Vitor Sales, Gabriel Máximo e Beatriz Bersi, que alcançaram seis finais individuais, colocando a natação jundiaiense entre as melhores do Brasil. O Time Jundiaí terminou a competição na 36ª colocação.

O técnico Marcelo Francisco destacou os resultados obtidos na competição. “Vale ressaltar que competimos com apenas quatro atletas e conquistamos a 36ª colocação, superando equipes que participaram com mais 30 nadadores e contavam com investimentos maiores. Estamos muito orgulhosos do desempenho dos nossos atletas, que mostraram que Jundiaí segue sendo referência no esporte”.