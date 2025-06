Burnout entra para o rol das doenças ocupacionais da OMS

O cansaço que não passa, a irritação intensa, a dificuldade de se concentrar e o sono desregulado podem parecer só parte da rotina agitada. Porém, quando esses sinais se acumulam e se tornam permanentes, é hora de ligar o alerta. O nome disso é burnout, estado de exaustão profunda causado por condições de trabalho que submetem o profissional a níveis altos e contínuos de estresse. Carlos Manoel Rodrigues, professor de Psicologia do Centro Universitário de Brasília (CEUB), explica que o burnout não tem relação com fraqueza ou despreparo, mas com situações que ignoram limites humanos.

Com o reconhecimento oficial da síndrome como fenômeno ocupacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2025, as ações preventivas e de cuidado com a saúde mental ganharam ainda mais urgência. No Brasil, cerca de 30% das pessoas ocupadas sofrem burnout, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt). A estatística posiciona o país na segunda posição no ranking mundial de casos diagnosticados em centros de saúde.

Segundo o psicólogo, a síndrome se instala de forma silenciosa. Os primeiros sinais podem ser confundidos com estafa comum, como o cansaço persistente, falta de energia, irritabilidade, lapsos de memória, dificuldade de concentração e insônia. “Muitas vezes, a pessoa vai ignorando esses sintomas, achando que faz parte da pressão do trabalho. Mas eles vão se intensificando até o corpo e a mente não aguentarem mais”, explica. Se não for reconhecido e tratado, o burnout pode evoluir para quadros de ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais.