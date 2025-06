Iniciada segunda fase de revitalização do Corrupira

A Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), deu início a segunda fase das obras de revitalização do Parque do Trabalhador, mais conhecido como o Parque Corrupira, que foi reaberto ao público no dia 1º de maio.

“Demos início à segunda fase da revitalização do Parque Corrupira, após uma primeira etapa que foi entregue recentemente e já é um sucesso entre os frequentadores. Antes de criar novos espaços, é essencial cuidar com carinho daquilo que já temos. O Corrupira é um local onde muitas famílias jundiaienses construíram boas lembranças, e nosso compromisso é resgatar e valorizar esse espaço tão especial para a cidade”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

Nesta nova etapa estão sendo implantadas melhorias que vão ampliar ainda mais as opções de lazer e conforto para os frequentadores.

Quiosques