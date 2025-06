Vacinação contra gripe será nesta terça no Terminal Vila Arens

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), realiza nesta terça-feira (17) mais uma ação de vacinação contra a gripe, desta vez no Terminal Vila Arens. A aplicação das doses será feita das 16h às 20h, facilitando o acesso da população que circula pelo local no fim do dia.

A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal contra o vírus Influenza, que neste ano tem se apresentado com maior intensidade, agravando os sintomas em pessoas não vacinadas.

Desde o início da campanha, em 7 de abril, já foram aplicadas 103.267 doses da vacina em munícipes de Jundiaí. Deste total, 52.127 foram destinadas aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, o que representa uma cobertura de 45,05%, ainda distante da meta de 90%. Entre os idosos (60 anos ou mais), a cobertura é de 52,10%; entre as crianças de seis meses a menores de seis anos, 28,47%; e entre as gestantes, apenas 20,67%.