Frente fria derruba as temperaturas a partir de domingo (24)

A Defesa Civil do Estado informa que neste fim de semana haverá uma mudança brusca nas condições meteorológicas em todo território paulista, principalmente nos municípios da faixa leste, onde o cenário muda com o avanço de uma frente fria vinda do Sul, trazendo queda acentuada nas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir do domingo (24).

Na região metropolitana de São Paulo, os termômetros variam entre 14°C e 22°C; na Baixada Santista, entre 15°C e 19°C; e na Serra da Mantiqueira, entre 11°C e 21°C. O Vale do Paraíba e Litoral Norte registram mínimas de 15°C e máximas de 20°C, enquanto o Vale do Ribeira e Itapeva ficam entre 12°C e 21°C. Em Campinas e Sorocaba, as temperaturas oscilam de 15°C a 28°C.

No oeste e noroeste paulista, a queda das temperaturas será mais discreta, pois a frente fria não avança para o interior do estado. Em Presidente Prudente e Marília as temperaturas ficam entre 18°C a 31°C, em Bauru e Araraquara, de 17°C a 29°C. Já nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, as variações ficam entre 18°C e 32°C, e, em Franca, Barretos e Ribeirão Preto, entre 19°C e 33°C.