Ladrão é preso por GMs em açougue em Jundiaí

Um homem foi preso em flagrante por guardas municipais na madrugada desta sexta-feira (22), enquanto estava sobre o telhado de um açougue no bairro Ponte São João, em Jundiaí, furtando fios de cobre de um aparelho ar-condicionado. O proprietário do estabelecimento foi acionado e disse que este é o segundo furto de fios do aparelho, em poucos dias, e que o prejuízo é de R$ 3 mil.

A Guarda recebeu informações de que um ladrão havia sido visto pulando o muro do açougue, na rua Carlos Gomes. Os GMs H.Melo e Deiviti, que estavam próximo ao Roldão, foram para o local e, ao chegarem, notaram que a câmera de monitoramento na parte de trás do prédio estava virada para cima. Os GMs também notaram que havia marcas de pé na parede, o que levantou ainda mais suspeitas de que o ladrão pudesse estar no local.

Os agentes então subiram no telhado e se depararam com o criminoso, que estava cortando os fios do ar-condicionado.