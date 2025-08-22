24 de agosto de 2025
GUARDA MUNICIPAL

Ladrão é preso por GMs em açougue em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os GMs conseguiram prender o suspeito em flagrante
Os GMs conseguiram prender o suspeito em flagrante

Um homem foi preso em flagrante por guardas municipais na madrugada desta sexta-feira (22), enquanto estava sobre o telhado de um açougue no bairro Ponte São João, em Jundiaí, furtando fios de cobre de um aparelho ar-condicionado. O proprietário do estabelecimento foi acionado e disse que este é o segundo furto de fios do aparelho, em poucos dias, e que o prejuízo é de R$ 3 mil.

A Guarda recebeu informações de que um ladrão havia sido visto pulando o muro do açougue, na rua Carlos Gomes. Os GMs H.Melo e Deiviti, que estavam próximo ao Roldão, foram para o local e, ao chegarem, notaram que a câmera de monitoramento na parte de trás do prédio estava virada para cima. Os GMs também notaram que havia marcas de pé na parede, o que levantou ainda mais suspeitas de que o ladrão pudesse estar no local.

Os agentes então subiram no telhado e se depararam com o criminoso, que estava cortando os fios do ar-condicionado.

Ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial, para onde também foi o dono do açougue. Ele contou que dias atrás já havia sido vítima de furto, quando os bandidos levaram uma parte dos fios. Desta vez, a outra parte foi arrancada.

Segundo ele, o prejuízo, com instalação, é de R$ 3 mil.

O homem detido foi preso em flagrante.

