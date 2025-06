Câmara de Louveira está entre as 10 de SP com maior custo

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (16) dados da plataforma ‘Mapa das Câmaras’ e mostra que Louveira está na lista das 10 cidades paulistas com maior custo frente à população. O valor em 2024, levando em consideração uma população de 54.111 habitantes e o Legislativo com 13 parlamentares, é de R$ 619,26. Com isso, a Câmara louveirense está na 5ª posição no Estado. Na região, Louveira lidera com grande distância entre a segunda colocada, que é Itupeva, com gasto de R$ 203,61, depois vem Itatiba com R$ 155,05, Vinhedo em quarto lugar com R$ 141,33 e Jarinu, com R$ 124,94.

Veja valores de Câmaras da região:

Cabreúva - 9 vereadores - R$ 94,40

Campo Limpo Paulista - 13 vereadores R$ 103,02

Itatiba - 17 vereadores - R$ 155,05

Itupeva - 13 vereadores - R$ 203,61

Jarinu - 11 vereadores - R$ 124,94

Jundiaí - 19 vereadores - R$ 84,08

Louveira - 13 vereadores - R$ 619,26

Várzea Paulista - 11 vereadores - R$ 77,07

Vinhedo - 13 vereadores - R$ 141,33

Prefeitura suspende pregão de R$ 34 milhões

A Prefeitura de Jundiaí suspendeu o pregão eletrônico nº 2025/68, que contrataria serviços de zeladoria e manutenção da cidade pelo valor de R$ 34 milhões. A decisão, de acordo com a administração municipal, se deu de maneira antecipada, antes de qualquer decisão do Tribunal de Contas (TCE-SP), mas foi tomada após cinco empresas entrarem com representação questionando a lisura do processo. Após publicação na Imprensa Oficial, no dia 30 de maio, de edital com alterações e prorrogação de prazo, foi apontado que o documento vedava, sem justificativa, a participação de consórcios, favoreceria micro e pequenas empresas de forma irregular e havia imposição de requisitos que ultrapassavam os limites legais. Com isso, o edital fica suspenso para avaliação e análise detalhada pela Unidade de Gestão Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) e Procuradoria Jurídica. Um novo cronograma será publicado após conclusão dos trabalhos.



Itatiba discute Fundo dos Direitos da Mulher

Os vereadores de Itatiba votam em primeiro turno Projeto de Lei (PL) 108/2025, que cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, além de atualizar as normas do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A proposta é permitir a captação de recursos de diversas fontes, inclusive de doações para viabilizar financeiramente os projetos e ações desenvolvidos pelo Conselho. A primeira votação será nesta terça (17) na sessão ordinária.