Festival de Curtas recebe inscrições até domingo (29)

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online (é necessário que o interessado esteja logado em conta Google para fazer o upload dos documentos necessários). Podem se inscrever somente os interessados residentes no município, tanto pessoas físicas quanto jurídicas e Microempreendedores Individuais (MEI), nas funções de diretor, produtor ou diretor de fotografia.

O Festival de Curtas-Metragens de Jundiaí, realizado pela Unidade de Gestão de Cultura (UGC) em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), chega este ano à sua quinta edição, com inscrições gratuitas, entre os dias 16 e 29 de junho, para os agentes culturais do setor Audiovisual interessados.

Desse montante, serão selecionados os 24 curtas-metragens com maiores pontuações para compor a Mostra Competitiva do festival, a ser exibidos entre os dias 23 e 27 de julho. Antes disso, no entanto, entre os dias 18 e 22 de julho as demais obras, entre as posições 25º e 48º, terão suas exibições pela Mostra Paralela. As exibições de ambas as mostras serão realizadas em espaços culturais do município, como a Sala São Paulo-Minas de cinema do Espaço Expressa.

O 3ª, 2º e 1º lugares da Mostra Competitiva serão divulgados nos dias 25, 26 e 27 de julho e receberão premiações de R$ 1mil, R$ 1,5 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Estão também previstas as premiações de R$ 500 para os colocados entre a 4ª e 24ª colocação, totalizando, assim, R$ 15 mil de premiação no festival.

Mais informações podem ser obtidas no edital nº 03/2025, publicado entre as páginas 28 e 32 da edição 5645 da Imprensa Oficial, no site da Cultura – onde também se encontram os anexos necessários, pelo e-mail curtasjundiai@jundiai.sp.gov.br ou pelo telefone 4589-6800.